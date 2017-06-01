Şırnak Şehitleri için askeri tören

Beşiktaş'ı iki yıl üst üste şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş, Aziz Yıldırım'ın kulübe yazı göndererek kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Şenol Güneş: Aziz Yıldırım beni tebrik etti

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Benzin ve motorine indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 14, motorine ise 16 kuruş indirim bekleniyor.