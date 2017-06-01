taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.542
USD
3,5272
EURO
3,9677
ALTIN
143,74
PETR
51,1200

Şırnak Şehitleri için askeri tören

Dün akşam saatlerinde Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerden 7'si için askeri tören düzenleniyor.

01.06.2017 - 09:11
  1. Haberler
  2. Gündem
Şırnak Şehitleri için askeri tören

Türkiye'yi yasa boğan haber dün akşam saatlerinde geldi.

ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığından kalkan Couger tipi askeri helikopter, yüksek gerilim hattını takıldı ve düştü. Helikopterin içinde bulunan 13 rütbeli askerimiz şehit oldu.

Şırnak Şehitleri için askeri tören

TÖREN DÜZENLENİYOR

Şehit olan askerlerimiz için Şırnak'ta askeri tören düzenleniyor. Burada düzenlenen törenin ardından 7 şehidin naaşı memleketlerine yollanacak.

6 şehidin naaşı ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na yollanacak.

Şırnak Şehitleri için askeri tören

Şırnak Şehitleri için askeri tören

Şırnak Şehitleri için askeri tören

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:

Tümgeneral Aydoğan Aydın
Albay Oğuzhan Küçükdemir
Albay Gökhan Peker
Yarbay Songül Yakut
Binbaşı Koray Onay
Yüzbaşı İlker Acar
Yüzbaşı Nuri Şener
Başçavuş Mehmet Erdoğan
Uzman Çavuş Zeki Koç
Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak
Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş
Başçavuş Fevzi Kıral
Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal

İlginizi Çekebilir
Şehit Aydoğan Aydın'ın Hanke'ye Ağıt isimli şiiri
Şırnak'ta düşen askeri helikopterde şehit olan 13 askerden biri de Tümgeneral Aydoğan Aydın'dı.
Türkiye'den Ukrayna'ya pasaportsuz seyahat dönemi
Türkiye ile Ukrayna arasında yapılan anlaşmadan sonra iki ülke arasındaki pasaportsuz seyahat dönemi bugün başlayacak.
Yurda dönmeyen FETÖ'cüler vatandaşlıktan çıkarılacak
Yurt dışındaki FETÖ şüphelilerine “Yurda dön” çağrısı yapılacak. 3 ay içinde dönmeyenler vatandaşlıktan çıkarılacak.
Şırnak'ta şehit olan askerlerin isimleri açıklandı
Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında 13 asker şehit düştü. Türkiye, şehitlerin yasına boğuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

143
Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

168
Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

56
Nazlı Çelik şehitleri andı

Nazlı Çelik şehitleri andı

37
Cougar tipi helikopter kazalarında 28 asker şehit oldu

Cougar tipi helikopter kazalarında 28 asker şehit oldu

50
Ahmet Zeki Üçok: FETÖ'cüler yeni bir senaryo sahneliyor

Ahmet Zeki Üçok: FETÖ'cüler yeni bir senaryo sahneliyor

37
Şırnak'ta şehit olan askerlerin isimleri açıklandı

Şırnak'ta şehit olan askerlerin isimleri açıklandı

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM