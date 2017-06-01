Şırnak Şehitleri için askeri tören

Türkiye'yi yasa boğan haber dün akşam saatlerinde geldi.
ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ
Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığından kalkan Couger tipi askeri helikopter, yüksek gerilim hattını takıldı ve düştü. Helikopterin içinde bulunan 13 rütbeli askerimiz şehit oldu.
TÖREN DÜZENLENİYOR
Şehit olan askerlerimiz için Şırnak'ta askeri tören düzenleniyor. Burada düzenlenen törenin ardından 7 şehidin naaşı memleketlerine yollanacak.
6 şehidin naaşı ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na yollanacak.
ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ
Şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:
Tümgeneral Aydoğan Aydın
Albay Oğuzhan Küçükdemir
Albay Gökhan Peker
Yarbay Songül Yakut
Binbaşı Koray Onay
Yüzbaşı İlker Acar
Yüzbaşı Nuri Şener
Başçavuş Mehmet Erdoğan
Uzman Çavuş Zeki Koç
Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak
Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş
Başçavuş Fevzi Kıral
Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal