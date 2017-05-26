Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarında Kato Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere karşı 38 gün önce başlattığı operasyonlar, tüm hızıyla devam ediyor.

PKK'LILAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mayıs ayı sonu olmasına karşın, dağda sıfırın altında 10 derece kadar düşen soğukta PKK'ya takip operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, geceyi de arazide geçiriyor. Zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı, operasyon kapsamında onlarca PKK'lı etkisiz hale getirilirken, örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir çok terörist de kendiliğinden teslim oldu.

Kato Dağı eteklerinde komandoların yaptığı operasyonlar sırasında bulunan kamp, sığınak ve mağaralar kullanılmaz hale getirildi.

Kato Dağı'nda PKK'ya karşı başlatılan büyük operasyon 38'inci gününde- FOTO GALERİ

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Çok sayıda Doçka uçaksavar, M-16 tüfek, bixi makineli tüfek, Kalaşnikof, keskin nişancı tüfeği zagros, taşınabilir havan ve RPG-7 roketatar, bu silahlara ait mühimmat, örgütsel döküman, tıbbi malzeme, elektronik cihaz, el yapımı patlayıca ve patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, yaşam malzemeleri ve giysiler ele geçirildi.

BULUNDUKLARI YERDE İMHA EDİLİYOR

Silah ve mühimmatlara el konulurken, bulunan yaşam malzemeleri ise bulundukları yerde imha ediliyor. Operasyonlara katılan askerlerin aralıklarla değiştirildiği Kato Dağı'na, helikopterlerle geceleri sevkiyat yapıyor. Kato Dağı'ndaki önemli geçiş noktalarda hakimiyet sağlayan komandolar, örgütün çok sayıda ağır silah, patlayıcı ve mühimmatını ele geçirdi.

Şırnak'ta PKK'ya karşı operasyonlar sürüyor VİDEO

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Örgütün lojistik kanallarını da kesen komandolar, kaçmaya çalışan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonları kararlılıkla sürdürüyor.