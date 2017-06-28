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Şırnak’ta şehit olan 3 asker için tören

Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 3 asker için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında tören düzenlendi

28.06.2017 - 10:38
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Şırnak’ta şehit olan 3 asker için tören

Tören, Şehit Astsubay Şenel Ağıl (35) ile jandarma erler Muhammed Furkan Demirel (22) ve Sinan Hamza’nın (22) Türk bayrağına sarılı naaşlarının katafalka konulmasıyla başladı. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

CENAZELER HEKİKOPTERE TAŞINDI

Şehitlerin cenazeleri, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere taşındı.

Helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen Ağıl'ın cenazesi Tokat'a, Hamza'nın naaşı Samsun'a, Demirel'in cenazesi ise Ankara'ya gönderilecek.

TÖREN DÜZENLENDİ

Törene, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanı Veli Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, kurum temsilcileri ve silah arkadaşları katıldı.

3 ŞEHİT

Uludere ilçesine bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üst bölgesine yemek götüren araca PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 3 asker, kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.









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