Şırnak’ta şehit olan 3 asker için tören

Gurbetçilere yönelik ‘Komşunu da al gel’ kampanyasında rakamlar belli oldu.

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Yabancı yatırımcıdan fon yağmuru

2017 başından beri hız kesmeden devam eden yabancı yatırımda hisse senedi ve devlet tahvili satışlarında rakamlar 6 milyar dolara yaklaştı.