Şırnak ve Kars'tan acı haber: 4 şehit

ŞIRNAK'TA EYP'Lİ TUZAK

Şırnak'ta Şenoba kırsalında EYP'nin patlaması sonucu 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

KARS'TA 2 ASKER ŞEHİT, 1 YARALI

Kars'ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon ise sürüyor.

13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkari ve Şırnak'ta devam eden operasyonlarda 13 terörist öldürüldü.