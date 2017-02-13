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Sırplar Kosova’da savaş istemiyor

Belgrad merkezli bir araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre; Sırplar Kosova'da savaş istemiyor.

13.02.2017 - 14:46
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sırbistan

Belgrad Güvenlik Politikası Merkezi tarafından yapılan anket, Sırbistan’da halkın yüzde 73’ünün gerginliğin tırmandığı Kosova’da bir savaşa karşı olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 17’si çekimser kalırken, yüzde 10’u ise savaşın gerekli olduğunu beyan etti.

AŞIRI SAĞCILAR BİLE DESTEK VERMEDİ

Sırbistan’da yayın yapan ’Blic’ gazetesi tarafından sonuçları bugün yayınlanan ankete göre Kosova için savaş seçeneği Sırp Radikal Partisi (SRS) gibi aşırı sağ partilerin seçmenleri arasında dahi destek görmedi.

Anket, Norveç Dışişleri Bakanlığının desteğiyle 26 Aralık ve 14 Ocak tarihleri arasında 1403 kişiyle yapılan mülakatlarla gerçekleştirildi.

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