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Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

Sırrı Süreyya Önder, Türk olduğu için kendisinin HDP'nin başına geçmesini istemeyen Hasip Kaplan'a cevap verdi: "Hasip zihniyeti, ancak tükürülecek değersizliktedir."

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 08:54..
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Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

İç savaş çığırtkanlığı yapmakla eleştirilen; bu yüzden kan kaybeden HDP'de iç savaş başladı.

Selahattin Demirtaş'ın partinin genel başkanlığına aday olmayacağını açıklamasıyla Sırrı Süreyya Önder ismi ön plana çıkınca, partinin eski isimlerinden Hasip Kaplan, "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin." dedi. Ardından da siyaseti bıraktığını açıkladı.

Hasip Kaplan’ın doğrudan hedef aldığı isim olan Sırrı Süreyya, Odatv’ye konuşarak, Kaplan’a yanıt verdi:

"HASİP ZİHNİYETİ, TÜKÜRÜLECEK DEĞERSİZLİKTEDİR"

"Rojava'da, Suruç'da, Şengal'de, Ankara Garı'nda Barış ve Özgürlük uğruna gözünü kırpmadan hayatını veren Türkler dahil bütün dünya halklarının çocukları için Hasip zihniyeti, ancak tükürülecek değersizliktedir. İçinde zerre utanma duygusu olan birisi onların aziz hatırasından biraz olsa utanır, utanmalıdır."

Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

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