taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5605
EURO
3,9844
ALTIN
143,53
PETR
53,9200

Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor

Aktif siyasette son döneminin olduğunu söyleyen Sırrı Süreyya Önder, siyaseti sinemayla devam ettireceğini ifade etti.

22.05.2017 - 09:16
  1. Haberler
  2. Gündem
Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor

Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, siyasi geleceğine ilişkin açıklamalar yaptı.

SİYASETİ BIRAKIYORUM

Birgün'e konuşan Önder, aktif siyasette son döneminin olduğunu, siyaseti sinemayla devam ettireceğini söyledi.

"BİTİRDİĞİM 3 SENARYOM VAR"

Sırrı Süreyya Önder, şunları söyledi; “Aktif siyasette son dönemim. Siyaseti sinemayla devam ettireceğim. Bitirdiğim üç senaryom var. Politik film alanında bu birikimle önemli üretimler yapabilmeyi ümit ediyorum.”

"SİYASETİN BANA KAZANDIRDIĞI EN ÖNEMLİ ŞEY..."

HDP'li Önder, açıklamalarına şöyle devam etti: "Siyaset, hayatımın hep büyük parçası oldu fakat parlamenter siyasetin bana kazandırdığı en önemli şey, Kürt halkıyla, Kürt siyasal mücadelesiyle daha yakından tanışmış olmaktı.

Bu, hayatımın beni en çok geliştiren ve en onurlu dönemi oldu. Çünkü Kürt halkı büyük acıların ve kavgaların içinden geçerek, sistemin dışında kendini var etmek için yan yana durarak, bugünkü dünyada pek az halka nasip olan bir erdemlilik yaratmış.

Bu Özellikle Kürt yoksullarının itiraz bilinci, yaşamı paylaşma ve örgütleme biçimleri, gelecek umutları bana büyük bir inanç, yeni bir motivasyon aşıladı. En büyük zenginliğimdir, Kürt Halkına borçluyum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

14
Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

88
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu

20
İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim

İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim

379
Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

48
Eylem Toraman: Nikahsız doğurmak istemedim

Eylem Toraman: Nikahsız doğurmak istemedim

25
Recep Tayyip Erdoğan hayranı Boşnak Vekil

Recep Tayyip Erdoğan hayranı Boşnak Vekil

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM