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Sisi, Anastasiadis'le görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, siyasi temaslarda bulunmak için Güney Kıbrıs'a gitti.

20.11.2017 - 20:07
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Sisi, Anastasiadis'le görüştü

Kıbrıs'ta temaslarda bulunan Sisi, Anastasiadis tarafından Başkanlık Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. Askeri tören birliğini selamlayan Sisi, daha sonra eski Rum lideri Makarios'un anıtına çelenk koydu.

Yaklaşık iki saat süren görüşme boyunca, iki askeri helikopterin de desteğiyle yoğun güvenlik önlemi alındı.

RUM LİDER 'TARİHİ BİR ZİYARET' DEDİ

Anastasiadis görüşme sonrası ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Mısır ile Güney Kıbrıs'ın ortak derin tarihi ilişkileri bulunduğunu belirterek, Mısır Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini tarihi bir ziyaret olarak nitelendirdi.

Sisi, Anastasiadis'le görüştü

"ORTAK FAALİYETLERİMİZİ ONAYLADIK"

Ziyaretin, yarın gerçekleştirilecek 5. Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır üçlü liderler zirve toplantısında ilişkileri derinleştirme ve geliştirme konusundaki kararlılığın açık göstergesi olduğunu aktaran Anastasiadis, "Görüşmede, halklarımızın refahına yönelik ikili ilişkilerimiz ile uluslararası kuruluşlar nezdinde ortak faaliyetlerimizi onayladık." diye konuştu.

Sisi, Anastasiadis'le görüştü

SİSİ: ENERJİ ALANINDA YATIRIMLARIMIZ OLDU

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de iki ülke arasında uzun yıllara dayanan iyi ilişkiler bulunduğuna işaret ederek, iki ülke arasında özellikle enerji alanında yatırımların olduğuna dikkati çekti.

Sisi, "Bu konudaki iş birliğinin geliştirilmesi için çabalarımız devam edecek. Enerji yataklarındaki stoklar çok önemli boyutta. Bu bölge halklarına yarar sağlayacaktır. Akdeniz'deki yeni keşifler, Mısır'ın uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek. Avrupa kıtasının enerji çeşitliliği konusundaki çalışmalarına katkı sağlayabilir." dedi.

Sisi, Anastasiadis'le görüştü

Sisi, Anastasiadis'le görüştü

Sisi, Anastasiadis'le görüştü

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