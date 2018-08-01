Sıtma nedir

Sıtma rahatsızlığına genellikle Plasmodium paraziti neden olur. Asya ve Afrika’da sıkça rastlanan bir rahatsızlıktır.

HAYATI TEHDİT EDEN BİR RAHATSIZLIK

Anofel sivrisineğinin ısırmasıyla oluşur. Plasmodium paraziti taşırlar. Sivrisinek yoluyla bulaşan bu rahatsızlık, hayatı tehdit eder.

48 ile 72 saat içinde, kırmızı kan hücrelerinin içinde çoğalır. İki- üç gün içinde semptomlar ortaya çıkar. Sivrisinek ısırığının dışında Organ nakli – Kan transfüzyonu – İğne (şırınga) paylaşımı gibi durumlardan da bulaşabilir.

TEDAVİ EDİLEBİLİR

Hastalığın tedavisi genelde hastanede gerçekleşilir. Eğer tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Enfeksiyonun temizlenmeyeceği durumlarda birden fazla ilaç kullanmalı veya ilaçları tamamen değiştirmelidir.