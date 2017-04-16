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Sivas açık ara 'evet' dedi

Sivas'ta evet oyları yüzde 71,30 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu. Hayır oy oranı yüzde 28,70'de kaldı.

16.04.2017 - 21:25
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Sivas'ta 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 82,57 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 71,30 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 374 bin 27 seçmenin, 2 bin 214 sandıkta oy kullandığı Sivas'ta oy sayma işlemleri tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, katılımın yüzde 86,32 olduğu ilde, halk oylamasında yüzde 71,30 "evet", yüzde 28,70 "hayır" oyu çıktı.

Sivas'ta, katılımın yüzde 86,99 olduğu 1 Kasım 2015'teki seçimde "Evet Cephesi" yüzde 82,57, "Hayır Cephesi" yüzde 17,43 oy almıştı.

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