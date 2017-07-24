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Sivas'ta 6 FETÖ'cü itirafçı oldu

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün kirli yüzünün görülmesi için FETÖ'cülerin itiraflarından bazı kısımları yayınladı.

24.07.2017 - 14:35
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Sivas'ta 6 FETÖ'cü itirafçı oldu

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 17 Temmuz'da 9 ili kapsayan operasyonda değişik rütbe ve unvanda 18 askeri personelin gözaltına alındığı anımsatıldı.

6 KİŞİ İTİRAFÇI OLDU

Sorguları tamamlanan bu kişilerden 6'sının etkin pişmanlık göstererek itirafçı olduğu belirtilen açıklamada, sanıkların ifadelerinde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanması ve faaliyetleriyle ilgili önemli bilgiler verdikleri aktarıldı.

ÖRGÜTÜN KİRLİ YÜZÜNÜ GÖRÜN

"Verdikleri bu bilgilerden bazı kısımların kamuoyu ile paylaşılmasının bu örgütün kirli yüzünün daha iyi görülmesini sağlayacağı düşünülmüştür." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "İtirafçı olan askeri personel, örgütten ayrılmak istediklerinde kendilerine asılsız disiplin soruşturmaları yapıldığını, bu şekilde baskı kurulduğunu ve bunun 'şefkat tokadı' olarak nitelendirildiğini, evliliklerin yine örgüt içinde yer alan şahıslarla yaptırılarak bağımlılığın arttırıldığını ve bu konuda kendilerine katalogdan eş seçimi için yönlendirme yapıldığını beyan etmişlerdir."

Açıklamada, etkin pişmanlıktan yararlanan bazı askerlerin ifadelerine de yer verildi.

SINAVDAN ÖNCE SORULARI VERDİLER

Buna göre Astsubay Ö.A, ifadesinde şu beyanlarda bulundu: "Astsubaylık giriş sınavlarında girdiğim sınavın 50 sorusundan 48'i, sınav öncesi bana yemin ettirilmek suretiyle verildi. Bu sorulardan birkaç tanesini bilerek yanlış yapmam söylendi. Sınava girdiğimde bize sorulan 50 sorunun 48'i, birebir bana verildiği şekliyle çıktı ve bu şekilde sınavı kazandım.

NAMAZ KILMAYIN, KAPIYA İÇKİ ŞİŞESİ KOYUN

Sorumlu abimiz, 'Namazlarınızı kılmayın, gerekirse içinizden kılın, evinizin kapısına koyduğunuz çöplere görünür şekilde mutlaka boş içki şişesi koyun. Birbirinize kesinlikle 'abi' diye hitap etmeyin ve hiçbir zaman cuma namazlarına katılmayın.' derdi."

Yine itirafçı olan Astsubay A.K. de "Bu hareketin ne kadar büyük olduğunu bilemezsiniz, belki birlikte yan yana çalıştığınız kişi bizdendir ama siz bunu bilmezsiniz." itirafında bulundu.

ASKERİ PERSONELİ FİŞLEMİŞLER

İtirafçı Astsubay O.G. de "sorumlu abi"sinin bilgisayarına birçok ismin yazılı olduğu flaş bellek taktığını, bu flaş bellekte görevli olduğu tugaydaki tüm askeri personelin isimlerinin yazılı olduğunu, kendisine sorular sorduğunu, aldığı cevaplara göre de askeri personel hakkında bu flaş belleğe notlar düştüğünü belirtti.

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