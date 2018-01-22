taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8343
EURO
4,7064
ALTIN
164,18
PETR
68,7200

Sivas'ta yaşayan Afgan ailede kavga, karısını öldürdü

Sivas'ta Afgan bir kadın aralarında dini nikah bulunan kocası tarafından vücudunun bir çok yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

İHA | 22.01.2018 - 00:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Altuntabak Mahallesi’nde Afgan uyruklu ailelerin yaşadığı tek katlı bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle evde 38 yaşındaki Halime Sadad ve 21 yaşındaki dini nikahlı kocası Faysal Ebrahimi arasında tartışma çıktı.

Sivas'ta yaşayan Afgan ailede kavga, karısını öldürdü

EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Çıkan tartışmada genç koca eşini çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Evden yükseler sesler üzerine komşular polisten yardım istedi. Olay polis ve sağlık ekipleri kadının ölmüş olduğunu tespit etti. Cinayet sırasında çiftin dört çocuğunun da evde oldukları öğrenildi.

Sadad’ın cesedi savcı incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı olarak Ebrahimi ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Moki Amiri polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta yaşayan Afgan ailede kavga, karısını öldürdü


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk jetleri Hatay'a roket atan PYD mevzilerini vurdu

Türk jetleri Hatay'a roket atan PYD mevzilerini vurdu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM