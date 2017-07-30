Şanlıurfa Siverek'te seyyar satıcı Mehmet Malbora, öğle saatlerinde resmi törenlerin yapıldığı Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Şalvarlı ve başında sarığı bulunan Mehmet Malbora, bir anda Atatürk büstünün bulunduğu alana çıkıp, elindeki tahra ile büste zarar vermeye başladı.

Siverek’te Atatürk büstüne tahra ile saldırı VİDEO

RASTGELE VURDU "DİNİMİZDE PUTPERESTLİK YOKTUR"

Elindeki tahrayla büste rastgele vurarak zarar veren ve 'Dinimizde putperestlik yoktur. Putperestliğe sahip çıkanlar peygamberin soyundan mıdır?' diye bağıran Malbora'yı görenler durumu polise bildirerek engel olmaya çalıştı.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Olanlar meydanın yakınındaki Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından fark edildi. Hızla meydana gelen jandarmalar, elindeki tahrayı aldıkları Malbora'yı büstün olduğu bölgeden indirdi ve gelen polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

























