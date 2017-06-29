Sivrisineklere karşı doğal çözüm

Sıcak yaz günlerinde, özellikle geceleri insanlara zor anlar yaşatan sivrisineklerden hazırlayacağınız karışım ile kurtulabilirsiniz.

Doğal malzemelerle hazırlayacağınız yağ karışımı, zehirli kimyasallara oranla daha da sağlıklı bir çözüm olacak. Hazırlanışı oldukça kolay olan karışım için oldukça basit malzemeler kullanacaksınız.

DOĞAL ÇÖZÜM

Bu yöntemle; yaz aylarında sizi etkileyebilecek kimyasal ilaçları kullanmak yerine doğal yollarla sivrisineklerden kurtulacaksınız. Peki karışımı hazırlamak için nelere ihtiyacınız var?

GEREKLİ MALZEMELER

İşte gerekli malzemeler listesi;

* Boş bir şişe

* Bir bardak kadar saf ya da kaynatılmış su

* 1 çay kaşığı karbonat

* Organik bitkisel yağlar: Citronella, uçucu yağı, karanfil yağı, biberiye yağı, çay ağacı yağı, okaliptüs yağı, lavanta yağı ya da nane yağı.

YAPILIŞI

Kaynayan suyunuzun içine karbonatı ekleyip eritin. Yağlardan 40-50 damla kadar suya damlatın. İstediğiniz kokuyu daha fazla damlatabilirsiniz. Kesin bir ölçü olmadığı için bu oranı siz de belirleyebilirsiniz.

SİZİ SİVRİSİNEKLERDEN KORUYACAK

Kolay karışımdam sonra şişeyi iyice çalkalayın. Hazır hale gelen karışımı artık göz ve ağız çevresine dikkat ederek kullanabilirsiniz..