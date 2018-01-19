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Siyahi kadın astronot görevden alındı

Afroamerikan kadın astronot Jeanette Epps, Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecekken, NASA bir karar alarak astronotun görevini iptal etti.

AA | 19.01.2018 - 21:37..
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), haziran başında Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) gönderilmesi planlanan 3 kişilik astronot ekibindeki Afroamerikan kadın astronot Jeanette Epps'in görevden alındığını açıkladı.

NASA GÖREVİ İPTAL ETTİ

NASA sözcüsü Brandi Dean konuyla ilgili yaptığı açıklamada Epps yerine astronot Serena Aunon-Chancellor'ın ISS ekibine katılacağını belirtti. Dean, Epps'in neden görevden alındığına dair bilgi vermedi.

Siyahi kadın astronot görevden alındı

GÖREVİ YAPSAYDI BİR İLKE İMZA ATACAKTI

NASA'da 2011 yılından bu yana astronot olarak görev yapan 47 yaşındaki Epps görevden alınmasaydı, ISS'de uzun süreli görev yapan ilk siyahi kadın astronot olacaktı.

Daha önce ISS'yi ziyaret eden siyahi astronotlar olmuş, fakat hiçbiri uzun süreli görev üstlenmemişti.

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