Skydive eğitmeninden Hadise'ye: Kalbimin sahibi

Paraşüt takıp yaklaşık 4 bin 500 kilometre yükseklikten Johnson birlikte atlayan Hadise, bu anları kalp emojisiyle Instagram’da paylaşmıştı. Ünlü şarkıcının ABD’li sevgilisi olduğu iddia edilen kişi de önceki gün aynı kareyi yayımladı.

"'KALBİMİN SAHİBİ" NOTUYLA FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Bu kareye Arapça ‘habibti’ yani ‘kalbimin sahibi’ notu düşen Brandon, fotoğrafa Hadise’yi de etiketledi. ABD'li eğitmenin bu hamlesi ünlü şarkıcının takipçilerinin gözünden kaçmadı ve paylaşımı binlerce beğeni aldı.

HADİSE DUBAİ YOLCUSU

Öte yandan Hadise'nin, yakında yeniden Dubai'ye gideceği iddia edildi.