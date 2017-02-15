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Slutski: Trump hakkında yanıldık

Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutski, ABD Başkanı Trump'ın 'Kırım' açıklamaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

15.02.2017 - 18:21
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Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutski, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kırım konusundaki açıklamalarının yeni başkana ilişkin beklentilerin çok büyütüldüğünü gösterdiğini bildirdi.

"BEKLENTİLERİMİZDE YANILDIK"

Slutski gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya ve Amerika’nın ilişkilerinin yeniden başlama ihtimalinin üzeri çizilmedi, fakat bu tür bir açıklama Trump’a ilişkin hızlı yapılmış ve çok büyütülmüş beklentilerimizde yanıldığımızı gösteriyor” ifadesini kullandı.

"TRUMP SİYASİ ELİTLERLE ÇATIŞMAYACAKTIR"

Milletvekili, Trump’ın konuşmasının önceden tahmin edilebilir olduğunu ve birçok ABD’li politikacının görüşünü yansıttığını belirterek, yeni başkanın kariyerinin başında ABD’nin siyasi elit topluluğuyla çatışmaya gitmeyeceğinin altını çizdi. Daha önce Trump, Rusya’nın Ukrayna’daki krizi çözmesini ve Kırım’ı geri vermesini beklediğini bildirdi.

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