Snapchat halka arz ediliyor

Mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin ilk halka arzı (IPO) New York Borsası'nda gerçekleşecek.

Hisselerinin 17 dolardan halka sunulması beklenen şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 24 milyar dolar olması tahmin ediliyor.

Sosyal medya şirketi Snap'in söz konusu IPO'dan yaklaşık 3 milyar dolar elde etmeyi amaçladığı belirtiliyor.

AMAÇ, KAYNAK ARTTIRIMI

Uzmanlar, Snapchat'in artan zararına işaret ederek, IPO sayesinde şirketin finansman kaynaklarını artırmayı amaçladığını vurguladı. Snap firması 2015'te 372,9 milyon dolar zarar ederken, bu miktar geçen yıl 514,6 milyon dolara yükselmişti.