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Snapchat zarar etmeye devam ediyor

Popüler sosyal paylaşım uygulamalarından biri olan Snapchat zarar etmeye devam ediyor. Uzmanlar uygulamanın geleceğinden şüpheli.

11.05.2017 - 12:46
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Mobil mesajlaşma ve paylaşım uygulaması Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirket ocak-mart dönemine dair bilançosunu açıkladı. Verilere göre geçen yılın ilk üç ayında 104,6 milyon dolar zarar eden şirket, bu yılın aynı döneminde ise 2,2 milyar dolar zarar etti. Şirketin yıldan yıla zararının artması nedeniyle hisse başına değeri yüzde 25 azaldı.

Şirket borsaya açıldığında gördüğü yoğun talep nedeniyle geleceğe dair umutlanmıştı. 2016’nın ilk çeyreğinde 38,8 milyon dolar gelir yakalayan firma, bu senenin aynı döneminde ise 149,7 milyon dolarlık gelire ulaştı. Bu dönemde, Snapchat’in günlük ortalama kullanıcı sayısı da yüzde 36 artış kaydederek 122 milyondan 166 milyona yükseldi.

Snapchat zarar etmeye devam ediyor

HİSSE DEĞERİNDE YÜZDE 25 KAYIP

Firmanın yıldan yıla zararının artması nedeniyle şirketin New York borsasında işlem gören hisselerinde sert düşüş görüldü. Snap’in hisse başına değeri borsanın kapandığı saatte 22,97 dolar olurken, kapanışın ardından yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 25 değer kaybıyla 17,19 dolara kadar geriledi. Şirketin piyasa değeri de 28 milyar dolara düştü.

Snapchat zarar etmeye devam ediyor

HALKA ARZ SONRASI ÜMİTLER YEŞERMİŞTİ AMA...

ABD’de teknoloji alanında son üç yılın en büyük "ilk halka arzı" (IPO) olarak kabul edilen Snap firmasının IPO’su 1 Mart tarihinde New York borsasında gerçekleşmişti. Söz konusu tarihte şirketin hisseleri bir günde yüzde 51 prim yaparken, firmanın piyasa değeri 36 milyar dolara ulaşmış ve Twitter’ın piyasa değerini geride bırakmıştı.

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