Sneijder Acun Ilıcalı'yı ağırladı

Galatasaray’dan ayrılacağı konuşulan Wesley Sneijder, şu sırlar eşi ile birlikte İbiza’da duruyor. Yolanthe Cabau’nun sahibi olduğu ve oğulları Xess Xava’dan esinlenerek ‘XaXa’ adını verdiği mekanın tüm işleriyle ilgilenen Sneijder, zaman zaman müşterilere servis de yapıyor.

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Türkiye’de fırtınalar estiren çift; önceki gün mekanlarında Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nı ağırladı. İkili, Sneijder ile çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Acun Ilıcalı bu karenin altına “Güzel misafirperverliğin için teşekkür ederim.” notunu düştü.