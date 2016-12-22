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Sneijder'den birlik mesajı

Tek bir ulus görüntüsü çizmenin çok önemli olduğunu söyleyen Sneijder, hep Türk gibi hareket edeceğini belirtti.

22.12.2016 - 20:00
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Sneijder'den birlik mesajı

şneijder

Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımlarda forma giyen Türk ve yabancı futbolcular, son dönemde yaşanan terör saldırıları karşısında futbol ailesinin birlik ve beraberliğini göstermek amacıyla, "Yıldızlar Karması" adı altında Beşiktaş Arena'da dayanışma maçı yapacak. Maç öncesi tribünlerde bayraklar açıldı.

"TÜRK GİBİ HAREKET EDECEĞİM"

Maç öncesi açıklama yapan Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder; "Tek bir ulus görüntüsü göstermek çok önemli. Ben de burada kaldığım sürece hep bir Türk gibi hareket edeceğim" dedi.

Sneijder'den birlik mesajı VİDEO

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