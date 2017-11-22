Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler Suriye'nin geleceğini belirlemek için Rusya'daki toplantıda buluştu. Putin, Erdoğan ve Ruhani'ye Suriye’yi IŞİD’e teslim etmedikleri için teşekkür etti.

PUTİN: YENİ BİR AŞAMAYA GELDİK

Putin "Siyasi anlaşma Cenevre sürecinde sağlanacak. Siyasi çözüm için yeni bir aşamaya geldik. İç savaşı bitirmek için gerçek bir fırsat var. Barışçıl bir anlaşma için tüm tarafların katılımı şart." dedi.

RUHANİ: ÜÇ ÜLKE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE

Ruhani, şu ifadeleri kullandı; "Barış sürecinde üç ülke işbirliği içerisinde. Suriye'de siyasi çözüm için zemin hazırlanıyor."

ERDOĞAN: KRİTİK KARARLAR ALINACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu açıklamalarda bulundu: "Bu üçlü zirve Suriye'de akan kanın artık tamamen durması, yıllardır yaşanan trajedinin son bulması bakımından son derece önemlidir. Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye meselesinde yakın bir çalışma ortamı tesis etmelerinin müspet sonuçlarına dünya şahit olmuştur. Kalıcı siyasi çözüm için tüm taraflar katkı sağlamalı. Bugün burada kritik kararlar alınacağını düşünüyorum."

GÜNDEM: SURİYE

Soçi kentinde düzenlenen zirvede, Suriye'de şiddetin azaltılması yönünde sağlanan ilerlemeler ve gerilimi azaltma bölgelerindeki faaliyetler ile Suriye'deki terör unsurlarıyla mücadele değerlendiriliyor.

Zirvede, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'de siyasi çözüm yönünde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesindeki Cenevre sürecine üç garantör ülke tarafından yapılabilecek katkılar da ele alınıyor.

Soçi'de Erdoğan, Ruhani, Putin zirvesi- VİDEO