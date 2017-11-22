taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.262
USD
3,9625
EURO
4,6553
ALTIN
163,78
PETR
63,2900

Soçi'de Erdoğan, Ruhani, Putin zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladmir Putin ve Hasan Ruhani'nin üçlü zirvesi başladı.

22.11.2017 - 16:42
  1. Haberler
  2. Gündem
Soçi'de Erdoğan, Ruhani, Putin zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler Suriye'nin geleceğini belirlemek için Rusya'daki toplantıda buluştu. Putin, Erdoğan ve Ruhani'ye Suriye’yi IŞİD’e teslim etmedikleri için teşekkür etti.

PUTİN: YENİ BİR AŞAMAYA GELDİK

Putin "Siyasi anlaşma Cenevre sürecinde sağlanacak. Siyasi çözüm için yeni bir aşamaya geldik. İç savaşı bitirmek için gerçek bir fırsat var.  Barışçıl bir anlaşma için tüm tarafların katılımı şart." dedi.

RUHANİ: ÜÇ ÜLKE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE

Ruhani, şu ifadeleri kullandı; "Barış sürecinde üç ülke işbirliği içerisinde. Suriye'de siyasi çözüm için zemin hazırlanıyor."

ERDOĞAN: KRİTİK KARARLAR ALINACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu açıklamalarda bulundu: "Bu üçlü zirve Suriye'de akan kanın artık tamamen durması, yıllardır yaşanan trajedinin son bulması bakımından son derece önemlidir. Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye meselesinde yakın bir çalışma ortamı tesis etmelerinin müspet sonuçlarına dünya şahit olmuştur. Kalıcı siyasi çözüm için tüm taraflar katkı sağlamalı. Bugün burada kritik kararlar alınacağını düşünüyorum."

Soçi'de Erdoğan, Ruhani, Putin zirvesi

GÜNDEM: SURİYE

Soçi kentinde düzenlenen zirvede, Suriye'de şiddetin azaltılması yönünde sağlanan ilerlemeler ve gerilimi azaltma bölgelerindeki faaliyetler ile Suriye'deki terör unsurlarıyla mücadele değerlendiriliyor.

Zirvede, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'de siyasi çözüm yönünde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesindeki Cenevre sürecine üç garantör ülke tarafından yapılabilecek katkılar da ele alınıyor.

Soçi'de Erdoğan, Ruhani, Putin zirvesi- VİDEO

Soçi'de Erdoğan, Ruhani, Putin zirvesi

Soçi'de Erdoğan, Ruhani, Putin zirvesi

İlginizi Çekebilir
Binali Yıldırım YTÜ Akademik Yıl Açılışında konuştu
Binali Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yıl Açılışında açıklamalarda bulundu.
Nur Yerlitaş'ın şehitlerle ilgili sözleri kızdırdı
Katıldığı partiden canlı yayın yapan Yerlitaş, "Ne yapayım Allah Allah, şehitler mehitler aman yeter" deyince takipçileri tepki gösterdi.
Erdoğan Soçi'deki üçlü Suriye zirvesine gitti
Recep Tayyip Erdoğan, Vladmir Putin ve Hasan Ruhani'nin Soçi'de gerçekleştireceği 'Suriye' konulu üçlü zirvesi dünya gündeminde yerini aldı.
CHP'den öğretmenlere ikramiye teklifi
CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, 24 Kasım'da öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesi için kanun teklifi verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı yayında ayetlere hikaye dedin tartışması

Canlı yayında ayetlere hikaye dedin tartışması

148
Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı

Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı

109
BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi

BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi

512
Şehit Binbaşı'nın eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

Şehit Binbaşı'nın eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

44
ABD'ye Türkiye soruldu: Siyasi ilişkiler evlilik gibidir

ABD'ye Türkiye soruldu: Siyasi ilişkiler evlilik gibidir

115
Tutuklu Suudi prensler İsrail'i ihya edecek

Tutuklu Suudi prensler İsrail'i ihya edecek

149
Dolar ve euroda son durum

Dolar ve euroda son durum

377
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM