'Solak salyangoz' Jeremy öldü

Kabuğundaki spiral diğer salyangozlardan farklı olarak saat yönünün aksine döndüğü için çiftleşecek eş bulamayarak gündeme gelen Jeremy, 2 yaşında hayatını kaybetti. Ancak bilim dünyasının yakından ilgilendiği Jeremy'nin arkasında yavru bıraktığı açıklandı.

​Nottingham Üniversitesi'nden bilim insanları kabuğu sola dönen Jeremy'ye eş bulunması için insanlara bahçelerindeki salyangozları incelemeleri ve tıpkı onun gibi solak olan bir eş bulmaları çağrısı yapmıştı.

MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR

Jeremy o kadar nadirdi ki bilim insanları onu 'milyonda bir' olarak nitelemişti.

Aylar süren arayışlar sonucu 2 'solak' talip bulunmuş ancak bunlar Jeremy ile çiftleşmemiş, kendi aralarında çiftleşerek yavrulamıştı. Çift cinsiyetli canlılar olan salyangozlar hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahipler.

Ebeveynlik güdüsüne sahip olan Jeremy ise kendisini reddeden taliplerinin yavruları ile de ilgilenmişti.

YAVRULARI OLUNCA ÖLDÜ

Bilim insanları bu yıl haziranda çifleşmeyi başaran ancak yavrulamayan Jeremy'den umudu kesmişti. Ancak Jeremy'nin hayatını kaybetmesinden kısa süre önce yumurtalarının çatladığı ve yavruların ortaya çıktığı açıklandı.

​Jeremy'nin bakıcısı Nottingham Üniversitesi'nden genetik bilimci Angus Davison, Telegraph'a yaptığı açıklamada yavruların ortaya çıkmasından sonra solak salyangozun öldüğünü fark ettiğini söyledi.





​Davison "Jeremy kış uykusuna yatsa da onu birkaç günde bir kontrol ediyordum. Yumurtaların çatlamasından birkaç gün sonra, dün öldüğünü keşfettim. En az 2 yaşındaydı, daha fazla da olabilir." dedi.

GENETİK ÇALIŞMALARA KATKI YAPTI

BBC Today programına da konuşan Davison "Sonunda bir sürü yavrumuz oldu. Haziranda en sonunda çiftleşti ancak yavru vermedi. Neredeyse umudu kesiyorduk. Sonunda geçen hafta bazı yavrular yumurtadan çıktı. Maalesef Jeremy de bu sıralarda hayatını kaybetti." dedi.

Yavruların Jeremy gibi 'solak' olmadığı, beklendiği üzere kabuklarının spiralllerinin saat yönünde döndüğü belirtildi.

​Jeremy'nin ve yavrularının genetik bilimine katkı yapması bekleniyor. Zira Davison "Salyangozlardaki hangi genlerin buna neden olduğunu bulma amaçlı ayrıca sağa ve sola dönen spirallerin vücudun sağ ve sol yarısı ile ilişkisi olup olmadığını bulmakla da ilgili." dedi.

Bilim insanları bu çalışmaların insanların vücudunun ve beyninin sağ ve sol yarısı ile ilgili bilinmeyenlere ışık tutabileceğini söylüyor.

Davison ellerinde şu anda toplam 7 'solak' salyangoz olduğunu da söyledi.