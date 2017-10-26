Başbakan Binali Yıldırım, Somalili mevkidaşı Hasan Ali Kayre ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

"SOMALİ İLE İKİLİ İLİŞKİLERİMİZ GELİŞMEYE DEVAM EDECEK"

"Somali'nin geleceği bakımından hayati önemde olan, gerek güvenlik, gerekse altyapı bakımından atılacak adımlar konusunda bize kapsamlı bilgiler verdiler. Somali'yle ikili ilişkilerimiz gelişmeye devam edecek. Stratejik ortaklığı temel alan yeni bir iş birliği modelini geliştirmekteyiz.

Amacımız kendi ayakları üzerinde durabilen, uluslararası toplumda hak ettiği yeri alan bir Somali devletinin oluşmasıdır. Geçtiğimiz Şubat ayında barış içerisinde gerçekleşen seçimlerle iktidar değişimi yaşanmış ve bu değişimle birlikte demokratik olgunluğu Somali'de yer ettiğini görmüş olduk.

Somali'de federal hükümetle, federe yönetimler arasındaki uyumun arttırılması, tek vücut olunması önemlidir.

Somali Başbakanı Ankara'da VİDEO

"SONUNA KADAR DESTEK OLMAYA HAZIRIZ"

Şüphesiz uluslararası bir askeri varlığın, sürekli olarak güvenliği sağlaması mümkün değildir. Asıl güvenlik ülke içerisinde oluşturulacak barış ve kardeşlik ortamıyla sağlanacağını biliyoruz. Türkiye bu konuda gerekli eğitimleri vermeye ve sonuna kadar destek olmaya hazırdır.

Somali başta olmak üzere, Doğu Afrika, Yemen ve Ortadoğu'da yaşanmakta olan iç karışıklıklar şartları olumsuz hale getirmektedir. Türkiye, Somali'yle dayanışmasını güçlendirirken, sivil toplum örgütleriyle sosyal sorumluluk ve insani yardım projelerine de önem vermektedir. Büyük sonuçların küçük adımlarla elde edileceği unutulmamalıdır. Türkiye, ülkede huzurun, güvenin, dirliğin sağlanması için elinden gelen gayreti gösterecektir.

Özetle söylemek gerekirse, Somali ve Türkiye kardeş iki ülkedir. Somali'deki kardeşlerimizin daha iyi yarınlar için ihtiyaçları olan her türlü desteği dayanışma içerisinde Somali'ye vermeye devam edeceğiz.

HABUR'A ALTERNATİF GÜZERGAH

Hudut kapılarının yönetimi merkezi hükümete ait. Yeni güzergah açılmasını görüştük. Habur'un batısında yeni bir güzergah görüştük."

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