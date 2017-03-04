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Somali'de 110 kişi açlıktan öldü

İç savaş ve terörün yanı sıra kuraklık ve kıtlıkla savaşan Somali'de son 48 saatte 110 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

04.03.2017 - 20:40
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adA

İç savaş ve terörün yanı sıra kuraklık ve kıtlıkla savaşan Somali'de son 48 saatte 110 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Milyonlarca insan ve çocuk da tehlike altında. Birleşmiş Milletler çağrıda bulundu.

SON 2 GÜNDE 110 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre, son 48 saatte 110 kişinin açlıktan öldüğünü ve tek bir bölgeyi vuran kuraklığın milyonlarca insanın hayatını etkilediğini belirtti.

KITLIK UYARISI

Somali hükümetinin salı günü ulusal felaket ilan etmesinin akabinde gerçekleşen ilk toplu ölüm sonrası, Birleşmiş Milletler, yaklaşık 5 milyon insanın acil yardım gereksiniminin olduğunu tahmin ediyor ve kıtlık uyarısı yapıyor.

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