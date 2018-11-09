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Somali'de intihar saldırısı: 23 ölü

Başkent Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti.

AA | 09.11.2018 - 22:21..
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Mogadişu'da hükümet yetkililerinin sık sık gittiği bir otel iki bombalı araçla hedef alındı. Polis merkezinin yakınlarında yer alan otele ait otoparkta da bir patlama meydana geldiği belirtildi.

9'U TERÖRİST 23 KİŞİ ÖLDÜ

İlk Yardım Ekibinden Ahmed Zekeriya, saldırılarda 9'u Şebab örgütü militanı 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını belirtti.

Somali'de intihar saldırısı: 23 ölü

Somali resmi ajansında yer alan haberde, güvenlik güçlerinin oteli hedef alan saldırıya müdahale ettiği, saldırganlardan 6'sını etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Saldırganların 3'ünün de intihar eylemleri sırasında öldüğü kaydedilen haberde, yaralılar arasında Enformasyon Bakanlığının eski üst düzey yetkililerinden Abdurrezzak Ali Yusuf'un da bulunduğu ifade edildi.

OTELE BASKIN DÜZENLEDİLER

Görgü tanıkları, silahlı saldırganların söz konusu patlamaların ardından otele baskın düzenlediğini ve güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdiğini aktardı.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 12 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Öte yandan, Şebab örgütü kendisine ait internet sitesi aracılığıyla saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu.

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