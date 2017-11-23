taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.964
USD
3,9174
EURO
4,6333
ALTIN
162,57
PETR
63,2400

Somali'de milletvekili öldürüldü

Somali'deki Galmudug Özerk Bölgesi Milletvekili Muhammed Abdi Guled öldürüldü.

23.11.2017 - 03:22
  1. Haberler
  2. Dünya

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Parlamento binası yakınlarında öldürülen Guled'in, Mogadişu Milletvekili Mahmud Abuukate'nin korumaları tarafından vurulduğunu ortaya çıktı.

Somali'de milletvekili öldürüldü

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan milletvekili Guled'in yapılan  müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Olayın ardından basına açıklama yapan Mogadişu Milletvekili Abuukate,  "Milletvekli Guled'in aracı arkadan bize çarptı ve güvenlik ekibimiz ondan  durmasını istedi ancak bunun yerine tabancasını çekerek korumalarımı kendisine  ateş etmeye zorladı." ifadelerini kullandı.

Somali'de milletvekili öldürüldü

'YANLIŞLIKLA' İDDİASI

Mahmud Abuukate, korumalarının, Muhammed Abdi Guled'i "yanlışlıkla"  vurduğunu da iddia etti.

Olayın ardından milletvekiline ateş eden korumaların gözaltına  alındığı da kaydedildi.

Somali'de 1991 yılında yaşanan iç savaş sonrasında ülkenin orta  kesimindeki bazı aşiretler tarafından 14 Ağustos 2006 tarihinde Galmudug "Özerk  Bölge" olarak ilan edilmişti.

 

İlginizi Çekebilir
Mısır, Katar vatandaşlarına vize uygulaması
Katar'a her geçen gün yaptırımlarını arttıran ülkelerden biri olan Mısır, bu kez de Katar vatandaşlarına yönelik bir hamle yaptı.
Orinoco Nehri'nde batan teknelerden kötü haber geldi
Kolombiya-Venezuela sınırındaki Orinoco Nehri'nde iki teknenin batması nedeniyle kaybolan 10 kişiden 3'ünün cesetlerine ulaşıldı.
Suudi Arabistan ve BAE yeni terör listesini açıkladı
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Dünya İslam Konseyi'ni terör listesine ekledi.
İzetbegovic: "Mladic savaş suçlusudur"
Bakir İzetbegovic, Bosna Kasabı olarak anılan cani için "Mladic hem savaş suçlusu hem de korkaktır" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan ve BAE yeni terör listesini açıkladı

Suudi Arabistan ve BAE yeni terör listesini açıkladı

53
Düz dünya için uzaya roket fırlatılacak

Düz dünya için uzaya roket fırlatılacak

50
FETÖ'den alınan komiser yardımcısı tutuklandı

FETÖ'den alınan komiser yardımcısı tutuklandı

6
İzetbegovic:

İzetbegovic: "Mladic savaş suçlusudur"

4
Yolcusu kalp krizi geçiren uçak İstanbul'a indi

Yolcusu kalp krizi geçiren uçak İstanbul'a indi

4
Ankara kaza: 2 yaralı

Ankara kaza: 2 yaralı

4
Osmaniye'de aracın yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı

Osmaniye'de aracın yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM