taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Somali'de yeni hükümet güvenoyu aldı

Somali'de Hasan Ali Hayri başkanlığındaki yeni hükümetin güvenoyu aldığı bildirildi.

29.03.2017 - 16:29
  1. Haberler
  2. Dünya

Meclis Başkanı Abdulveli Mudi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni hükümetin güven oylamasına 275 milletvekilinden, 244'ünün katıldığını belirtti.

224 EVET OYU

Mudi, Hayri başkanlığındaki yeni hükümetin 15 ret oyuna karşın, 224 evet oyu aldığını, oturuma katılan vekillerden 5'inin de çekimser kaldığını söyledi.

Somali'de yeni hükümet güvenoyu aldı

GÖREVE BAŞLADILAR

Oylamanın ardından yeni kabine üyeleri anayasa yemini ederek, görevlerine başladı.

Hayri başkanlığındaki yeni hükümette 26 bakan, yardımcıları ve 15 devlet bakanı yer alıyor.

Somali'de yeni hükümet güvenoyu aldı

Yeni hükümetin güvenlik, insani kriz, anayasanın tamamlanması, ülke ekonomisi başta olmak üzere birçok dosyayı ele alması bekleniyor.

İngiltere merkezli bir enerji şirketinde üst düzey yöneticilik yapan 49 yaşındaki Hayri, Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu tarafından geçen ay hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Somali'de yeni hükümet güvenoyu aldı

Somali'de yeni hükümet güvenoyu aldı

Somali'de yeni hükümet güvenoyu aldı

Somali'de yeni hükümet güvenoyu aldı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

216
Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

26
Rusya ile İran vizeleri kaldırdı

Rusya ile İran vizeleri kaldırdı

32
İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

37
Adil Öksüz ABD Konsolosluğu'ndan arandı

Adil Öksüz ABD Konsolosluğu'ndan arandı

89
Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

393
ABD'li komutandan PYD'nin Rakka isteğine cevap

ABD'li komutandan PYD'nin Rakka isteğine cevap

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM