SONAR'ın son referandum anketi

1 Kasım'da AK Parti'nin zaferiyle sonuçlanan genel seçimlerden önce araştırma yapan SONAR, AK Parti'nin oylarının yüzde 40 seviyesine düştüğünü iddia etmişti.

"DEVRAN DÖNMÜŞTÜR"

1 Kasım için yaptığı anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaşan SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, "Devran dönmüştür. Kimse merak etmesin!" ifadelerini kullanmıştı.

HAYIR OYLARI ÖNDE DİYOR

16 Nisan'da yapılacak referandum için bir araştırma daha yapan SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, bu kez de 'hayır' oylarının önde gittiğini ifade etti.