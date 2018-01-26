Soros: Trump kısa sürede ortadan yok olacak

Daha önce göçmen yasağı nedeniyle Demokrat savcılarla ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik bir dizi davada iş birliği yapan Soros, Trump yönetimini Davos'taki açıklamalarında yine eleştirdi.

"KISA SÜREDE YOK OLACAK"

Bloomberg News'un haberine göre, 87 yaşındaki Macaristan asıllı milyarder "Trump yönetimini dünya için bir tehdit olarak görüyorum. Ancak bunun 2020'de ya da daha kısa sürede ortadan yok olacak tamamen geçici bir fenomen olduğunu düşünüyorum" dedi.

"2018'DE DEMOKRATLARIN SEÇİMİ KAZANMASINI BEKLİYORUM"

Soros sözlerini "Çekirdek destekçilerini harekete geçirme konusunda Trump'ın hakkını veriyorum. Ancak her çekirdek destekçisine karşı, eşit şekilde harekete geçen daha fazla sayıda çekirdek muhalif yarattı. Bu nedenle 2018'de Demokratların seçimi kazanmasını bekliyorum." dedi.