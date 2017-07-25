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Sosyal medyada beğenilmeme mutsuz ediyor

Türkiye'deki 50 milyon internet kullanıcısı ortalama 5 dakikada bir telefonuna bakıyor.

25.07.2017 - 15:29
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercansosyal medyada beğenilmeme korkusunun insanlarda psikolojik sorunlara yol açtığını söyledi.

"5 DAKİKADA BİR TELEFONA BAKILIYOR"

Dünyada son yıllarda sosyal medya kullanan birçok insanda bir çeşit kaygı bozukluğu FOMA'nın görüldüğünü aktaran Ercan, "Bu insanlar sürekli sosyal medya için telefona dönüp dönüp bakıyor. Türkiye'de 50 milyon internet kullanıcısı var. Kullanıcılar ortalama 5 dakikada bir telefonuna bakıyor. Yine yapılan araştırmaya göre, cüzdanımızı kaybettiğimizde bunun yanımızda olmadığını 3 saatte fark ediyoruz ama telefonu kaybettiğimizi 5 dakikada anlıyoruz." diye konuştu.

Sosyal medyada beğenilmeme mutsuz ediyor

BEĞENİLMEME PSİKOLOJİK SORUNLARA YOL AÇIYOR

Sosyal medyanın insan hayatına çok fazla girdiğini vurgulayan Ercan, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada bir şey paylaştıklarında insanlar hemen 'kaç beğeni oldu, kaç kişi gördü?' diye bakıyor. Sosyal medyada beğenilme kullanıcıları mutlu ediyor. Beğenilmeme ile karşılaşan kullanıcılarda ise psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor. Sosyal medyada beğenilmeme psikolojiyi bozuyor."

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