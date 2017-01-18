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Sosyal medyada paylaşılan bir mesaj: Neden 4 şehit verdik

4 şehit verdiğimiz Diyarbakır saldırısının ardından bir polis memuru arkadaşlarının moloz yığınlarını korumak için şehit olduğunu söyledi.

18.01.2017 - 10:39
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Sosyal medyada paylaşılan bir mesaj: Neden 4 şehit verdik

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmesi sonucu 4 polis şehit olmuştu.

Olay yerinde 2 metre genişliğinde, 1 metre derinliğinde çukur oluşmasına, patlayıcının tuzaklandığı mezarlıkta da bazı mezarların tahrip olmasına neden olan patlamayla ilgili yapılan ilk incelemede saldırıda 200 kilogram patlayıcı kullanıldığı tespit edilmişti.

"MOLOZLAR ÇALINMASIN DİYE 4 ŞEHİT VERDİK"

Yaşanan bu terör olayından sonra Diyarbakır Çevik Kuvvet'te görevli bir polis memuru @PolisHaberVideo adlı Twitter hesabından "Hafriyat kamyonlarının döktüğü molozlar çalınmasın diye bekliyordu Çevik! #Diyarbakır'da 4 şehit verdik HALA BEKLİYORLAR" sözleriyle bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım;

Sosyal medyada paylaşılan bir mesaj: Neden 4 şehit verdik

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