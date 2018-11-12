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Sosyal medyadan tanışıp, murada erdiler

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 104 santimetre uzunluğundaki Melahat Yıldız ile sosyal medyadan tanıştığı kendisinden 4 santimetre uzun Çorumlu Macit Demiralay dünyaevine girdi.

DHA | 12.11.2018 - 10:32..
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Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 104 santimetre uzunluğundaki Melahat Yıldız ile sosyal medyadan tanıştığı kendisinden 4 santimetre uzun Çorumlu Macit Demiralay evlendi.

SOSYAL MEDYADAN DÜNYAEVİNE İLK ADIM

Erciş ilçesindeki Cumhuriyet Konukevi'nde çalışan Melahat Yıldız, Çorumlu Macit Demiralay ile sosyal medya üzerinde tanıştı. Bir süre birbirleriyle sohbet eden Yıldız ve Demiralay, daha sonra birbirerine aşık olup, evlenmeye karar verdi. Çiftin düğünleri, Van'daki özel bir düğün salonunda yapıldı.

Sosyal medyadan tanışıp, murada erdiler

GEREKLİ TÜM DESTEK VERİLDİ

Düğüne, Erciş Belediye Başkan yardımcısı Necmettin Karaman, Erciş ilçe Milli Eğitim müdürü Erol Şimşek, kurum amirleri, çiftin yakınları ile arkadaşları katıldı. Çift’in nikahını ise Erciş Belediye Başkan yardımcısı Necmettin Karaman kıydı. 
Çok mutlu oldukları gözlenen çift, gece geç satlere kadar dans edip, davetlilerle birlikte halay çekerken, maddi imkanları olmadığı için kendilerine yardım eden ilçe kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'na da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sosyal medyadan tanışıp, murada erdiler

Sosyal medyadan tanışıp, murada erdiler

Sosyal medyadan tanışıp, murada erdiler


Sosyal medyadan tanışıp, murada erdiler

Sosyal medyadan tanışıp, murada erdiler

Sosyal medyadan tanışıp, murada erdiler

Sosyal medyadan tanışıp, murada erdiler

Sosyal medyadan tanışıp, murada erdiler

Sosyal medyadan tanışıp, murada erdiler

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