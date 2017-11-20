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Sözcü Erbakan'ı manşete taşıdı

Sözcü Gazetesi, daha önce herhangi bir haberini gazetede görmenin dahi zor olduğu Fatih Erbakan'ı manşetten verdi.

20.11.2017 - 08:58
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Sözcü Erbakan'ı manşete taşıdı

erbakan

İktidara karşı ortak cephe oluşturabilmek için, yıllardır savunduğu ilkelerine taban tabana zıt ne kadar siyasi temsilci varsa Sözcü'ye manşet olabiliyor.

ERBAKAN SÖZCÜ MANŞETİNDE

Son olarak Milli Görüş’ün merhum lideri Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan'ın yer aldığı manşet "Merhum Necmettin Erbakan'ın oğlundan çarpıcı çıkış: Atatürk yerli ve milli bir liderdir" başlığıyla çıktı.

Sözcü'nün ilkeleriyle tamamen zıt ilkelere sahip olan Erbakan'ın manşette yer alması, gazetenin iktidara karşı ortak cephe oluşturmak için attığı son adım olarak karşımıza çıktı.

Sözcü Erbakan'ı manşete taşıdı

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