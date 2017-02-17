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Sözcü grubu Gırgır dergisini kapattı

Sözcü gazetesini çıkaran grup, Hz.Musa ile ilgili skandal karikatür tepki toplayınca Gırgır'ın yayın hayatına son verdi.

17.02.2017 - 13:00
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Sözcü grubu Gırgır dergisini kapattı

Son sayısında yayınladığı Hazreti Musa'yı küfürlerle hedef alan karikatürle kamuoyunda büyük tepki toplayan Gırgır dergisi, kapatıldı.

Açıklama, yayıncı grubun en büyük yayın organı olan Sözcü gazetesi üzerinden servis edildi.

Sözcü grubu Gırgır dergisini kapattı

"ÇALIŞANLARIN TAMAMI İŞTEN ÇIKARILDI"

Yayıncı şirketin avukatı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Gırgır dergisinin son sayısında yayınlanan hoş olmayan karikatür nedeniyle yayıncı şirket Gırgır dergisinin kapatılmasına ve dergide çalışanların tamamının işten çıkarılmasına karar vermiştir. Bu karikatürün yayınlanması en başta toplumumuzu rahatsız ettiği gibi, yayıncı şirketi de çok rahatsız etmiştir. Karikatürün firmayı zor durumda bırakmak amacıyla kötü niyetli çalışan kişi veya kişiler tarafından yayınlandığını düşünüyoruz. Kasti bir tutum söz konusudur. Dini değerlerin aşağılandığı bu karikatür kötü niyetli bir tutumla çizilerek, yayıncı şirkete danışılmadan, adeta gizlenerek, son anda habersizce yayına verilmiştir. Bunu yapan çalışanlar dini değerleri aşağılamak suretiyle suç işlemiştir. Buna sebep olan çizer ve çalışanlar hakkında yayıncı firma olarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız.”

Sözcü grubu Gırgır dergisini kapattı


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