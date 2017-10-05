Sözcü, Hürriyet, Cumhuriyet, Birgün algıda çuvalladı

Görüntülerden anlaşıldığı üzere şiddet gördüğü anlaşılan iki genç kadın, 4 farklı gazetenin 4 ayrı haberine konu oldu.

AYNI FOTOĞRAFLA ALGI İÇİN 4 FARKLI HABER ÜRETTİLER

İlginçtir aynı kadınların şiddete uğramış halde çekilen fotoğrafları Birgün'de "Köpeğe tekme atan esnafı uyardılar dayak yediler" şeklinde, Cumhuriyet'te "Plajdan dönen kadınlara saldırı" şeklinde servis etti. Sözcü'de "Suriyeliler sokak ortasında taciz etti" manşetiyle kendine yer bulan genç kadınlar Hürriyet'te ise "Gece yarısı sokak kavgası" başlığıyla karşımıza çıktı.

ALGI USTALARININ İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARAN KARE

Konu, toplumsal algı oluşturma olunca birbiriyle yarışan bu 4 gazetenin algı uğruna neler yapabileceğini sayfalarca anlatsak yine de bu fotoğraf kadar etkili olmazdı.

ALGI DEĞİL GERÇEK BİR VİDEO: CHP'Lİ BAŞKAN KADINI AŞAĞILADI

Algı demişken.. CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı'nın AK Partili bir kadın meclis üyesini nasıl aşağıladığını "Sus, konuşma, kes" tavırlarıyla erkek egemen tavrın temsilcisi olduğunu anlatmak için algıya gerek yok, videoyu izlemeniz yeterli.

CHP'Lİ BAŞKAN KADIN MECLİS ÜYESİNİ AŞAĞILADI