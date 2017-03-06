Sözcüsü Merkel'i savundu

Cumhurbaşkanı'nın dün Almanya'yı sert bir dille eleştirmesinin ardından Alman tarafından cevaplar gelmeye devam ediyor.

"İLİŞKİLER SOĞUKKANLI OLMALI"

Merkel'in sözcüsü, Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamarına karşılık; "Nazi benzetmesini şiddetle reddediyoruz. İki ülke ilişkileri soğukkanlı yürütülmeli." dedi.

Cumhurbaşkanı: Ben istersem Almanya'ya gelirim VİDEO

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada; "Ben Nazizmin, Almanya'da bittiğini zannediyordum. Meğerse hala devam ediyormuş. Hala devam ediyormuş açık ortada. Eğer demokrasiye inanıyorsan, benim Bakanım, hem Bakanınla görüşecek hem de orada bir salon toplantısı yapacak. Niye rahatsız oluyorsun? Bir başka Bakanım aynı şekilde. Şimdi baktık ki Hollanda da aynı şekilde bir açıklama yapmış. Vah zavallı vah. Bunlar kendi iradeleriyle hareket etmiyorlar. Kardeşlerim, şimdi zannediyorlar ki Tayyip Erdoğan Almanya'ya gelecekti. Ya ben istersem yarın gelirim. Gelirim ve kapıdan da sokmadığınız zaman veya konuşturtmadığınız zaman da ben dünyayı ayağa kaldırırım." ifadelerini kullanmıştı.