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SpaceX firmasından Ay'ın çevresinde uçuş imkanı

İnsanoğlu 45 yıl aradan sonra Ay'a özel bir misyon gerçekleştirecek: Ay'a inilmeden etrafında dolaşılacak.

28.02.2017 - 02:31
  1. Haberler
  2. Teknoloji

SpaceX firmasından yapılan açıklamaya göre, Elon Mask gelecek yıl içinde iki kişiyi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan Dragon 2 uzay kapsülüyle Ay'a gönderecek.

2 KİŞİ ÖDEMEYİ YAPTI BİLE

Mask, yaptığı açıklamada, isimlerini vermediği iki kişinin söz konusu uçuş için gerekli parayı ödediği bilgisini paylaştı.

SpaceX firmasından Ay'ın çevresinde uçuş imkanı

AY'A İNİLMEYECEK

Bir hafta sürecek uçuş çerçevesinde, uzay aracı aya inmeden etrafında tur atacak.

Dragon 2, Falcon 9 roketi ile ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) tarihi Apollo uçuşlarını yaptığı 39A platformundan fırlatılacak.

Ay'a yönelik en son misyon, geçen ay 82 yaşında hayatını kaybeden emekli astronot Gene Cernan'ın, NASA'nın Apollo 17 misyonu kapsamında 12 Aralık 1972'de Ay'a ayak basmasıyla gerçekleştirilmişti.

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