taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.126
USD
3,8944
EURO
4,5923
ALTIN
161,71
PETR
62,2600

Spacey'in sözleşmesinde 'ahlaksızlıktan' kovulma yok

Kevin Spacey, karıştığı taciz iddialarının ardından önce dizisinden uzaklaştırılmış, sonra yapımdan kovulduğu açıklanmıştı.

20.11.2017 - 14:23
  1. Haberler
  2. Magazin

Netflix özel yapımı, politik dram dizisi House of Cards'ın baş karakteri Frank Underwood'u canlandıran Kevin Spacey, kendisine yöneltilen taciz suçlamalarını reddetmemiş ve eşcinsel olduğunu açıklayarak özür dilemişti.

Spacey'in sözleşmesinde 'ahlaksızlıktan' kovulma yok

Hollywood taciz skandalında özür ve itiraf haberi

SPACEY HOUSE OF CARDS'TAN KOVULAMIYOR

Suçlamaların ardından dizinin yayınlandığı internet kanalı Netflix, Spacey'nin karakterinin sahnelerinin çıkartılacağını açıklamıştı. Oysa son sezonu gösterilen dizinin son bölümlerinde zaten Spacey'nin sahnesi yoktu.

Açıklama dizinin takipçilerinin Netflix olaydan kendine pay çıkarmaya çalışıyor yorumlarına neden olmuştu. İzleyici tepkileri ve yeni taciz iddialarının gelmesi üzerine bu kez Netflix, ünlü aktör Spacey'nin kovulduğunu duyurdu. Ancak bu karar, resmî olarak pek mümkün görünmüyor.

Netflix Spacey'den kendine pay çıkardı haberi

AHLAKSIZLIK GEREKÇESİYLE KOVULAMAZ

Kevin Spacey hakkında artan taciz ve istismar iddialarına, hatta Spacey'nin bunları açıkça reddetmemesine karşın, sözleşmesinde "ahlaki davranışla ilgili" herhangi bir madde olmaması, oyuncunun resmi olarak kovulmasını zorlaştırıyor.

ABD menşeli magazin sitelerinden Blast'in haberine göre; Netflix ve dizinin yayın haklarının sahibi Media Rights Capital ünlü oyuncuyu kovmakta erkenci davranmış olabilir. Habere göre Spacey’nin sözleşmesinde ünlü oyuncusunun "sadece" ulaşılamadığında veya iş yapamaz hale geldiğinde kovulabileceği yazıyor. Bununla birlikte Spacey'nin basın sözcüsü, “Olanları değerlendirmek ve tedavi olmak için ihtiyacı olan izni kullanıyor.” bilgisini verdi.

KOVULURSA SERVET DEĞERİNDE TAZMİNAT ALACAK

Mevcut sözleşmesi kapsamında kovulmasına neden olacak bir durum yok. Yani Netflix habere göre diziyi ya da Spacey’nin oynadığı Gorein adlı filmi tamamen iptal etmek zorunda. Bu durumda herhangi bir sözleşme ihmali yok.

Ancak Kevin Spacey sahnelerini keserek dizinin veya filmin devamını getirilirse Spacey’ye bir servet büyüklüğünde tazminat ödenmesi gerekecek.

LGBT: ZAMANLAMA MANİDAR

Öte yandan Spacey, Star Trek oyuncusu Anthony Rapp’in kendisine 14 yaşındayken cinsel tacizde bulunduğunu söylemesinin ardından eşcinsel olduğunu açıklamış, LBGT çevrelerinden cinsel tercihini açıklamayı tercih ettiği manidar zamanlaması yüzünden tepki almıştı.

2005'TE FAMİLY GUY'A KONU OLMUŞ

Bu iddiaların akabinde ABD'nin sevilen çizgi dizisi Family Guy'da geçen bir sahnede kaçan küçük çocuğun "Kevin Spacey'in bodrumundan kaçıyorum, bana yardım edin." dediği ortaya çıkmıştı.

SPACEY TARAFINDAN TACİZ EDİLEN 20 ERKEK İFADE VERDİ

Geçtiğimiz günlerde ise, Londra'daki 'Old Vic' Tiyatrosu, Kevin Spacey'nin 11 yıl sanat yönetmenliği yaptığı tiyatroda çalışan 20 personelin ünlü aktör hakkında 'uygunsuz davranış' suçlamasında bulunduğunu açıkladı.

Tiyatrodan yapılan açıklamada "Yaptığımız soruşturma Kevin Spacey'nin kendilerine 'uygunsuz davranışta' bulunduğunu açıklayan 20 personelin ifade vermesi ile sonuçlandı." dendi.

Tamamı erkeklerden oluşan ve 16'sı eski çalışan olan 20 kişinin söz konusu suçlamalarının 1995-2013 yılları arasında yaşandığı belirtildi.

SADECE BİR KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Suçlamaların biri dışında hepsinin resmî ya da resmî olmayan yollardan tiyatronun yönetimiyle daha önceden paylaşılmadığı da kaydedildi.

Spacey'ye yönelik yeni suçlamalar arasında insanlara rahatsızlık vermek ve 'cinsel içerikli uygunsuz davranış' bulunuyor. Personelin hiçbiri Spacey hakkında tecavüz suçlamasında bulunmadı.

İlginizi Çekebilir
Selim Yuhay'ı aldatan eski eşi et çalarken yakalandı
Balerin Evlin Avidor, bir marketten 150 liralık et çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Seren Serengil canlı yayında karnını gösterdi
Hakkında hamile olduğu iddiaları ortaya atılan Serengil, canlı yayında karnını göstererek "Bakın dümdüz işte" dedi.
Ebru Destan'dan boşanma açıklaması
Destan, eşi Mete Okay İnan ile ilgili “Şiddet mi gördünüz?” sorusuna başını sallayarak onay verdi.
Hüsnü Şenlendirici yine eşini aldatıyor iddiası
Hüsnü Şenlendirici'nin, şimdi de Zürih'te yaşayan Eda adında bir kadınla eşini aldattığı iddia edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

116
ORC seçmen tercihlerini araştırdı

ORC seçmen tercihlerini araştırdı

286
Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

85
AK Parti ve CHP'li belediye başkanı sarıldı, tepki geldi

AK Parti ve CHP'li belediye başkanı sarıldı, tepki geldi

98
Aşkın Nur Yengi 8 milyonluk villayı gardırop yaptı

Aşkın Nur Yengi 8 milyonluk villayı gardırop yaptı

61
Gomis'ten Libya'daki insanlık dramına gönderme

Gomis'ten Libya'daki insanlık dramına gönderme

44
Canlı yayında Tunnel Dağı popoya benzetildi

Canlı yayında Tunnel Dağı popoya benzetildi

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM