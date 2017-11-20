Spacey'in sözleşmesinde 'ahlaksızlıktan' kovulma yok

Netflix özel yapımı, politik dram dizisi House of Cards'ın baş karakteri Frank Underwood'u canlandıran Kevin Spacey, kendisine yöneltilen taciz suçlamalarını reddetmemiş ve eşcinsel olduğunu açıklayarak özür dilemişti.





Hollywood taciz skandalında özür ve itiraf haberi

SPACEY HOUSE OF CARDS'TAN KOVULAMIYOR

Suçlamaların ardından dizinin yayınlandığı internet kanalı Netflix, Spacey'nin karakterinin sahnelerinin çıkartılacağını açıklamıştı. Oysa son sezonu gösterilen dizinin son bölümlerinde zaten Spacey'nin sahnesi yoktu.

Açıklama dizinin takipçilerinin “Netflix olaydan kendine pay çıkarmaya çalışıyor” yorumlarına neden olmuştu. İzleyici tepkileri ve yeni taciz iddialarının gelmesi üzerine bu kez Netflix, ünlü aktör Spacey'nin kovulduğunu duyurdu. Ancak bu karar, resmî olarak pek mümkün görünmüyor.

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AHLAKSIZLIK GEREKÇESİYLE KOVULAMAZ

Kevin Spacey hakkında artan taciz ve istismar iddialarına, hatta Spacey'nin bunları açıkça reddetmemesine karşın, sözleşmesinde "ahlaki davranışla ilgili" herhangi bir madde olmaması, oyuncunun resmi olarak kovulmasını zorlaştırıyor.

ABD menşeli magazin sitelerinden Blast'in haberine göre; Netflix ve dizinin yayın haklarının sahibi Media Rights Capital ünlü oyuncuyu kovmakta erkenci davranmış olabilir. Habere göre Spacey’nin sözleşmesinde ünlü oyuncusunun "sadece" ulaşılamadığında veya iş yapamaz hale geldiğinde kovulabileceği yazıyor. Bununla birlikte Spacey'nin basın sözcüsü, “Olanları değerlendirmek ve tedavi olmak için ihtiyacı olan izni kullanıyor.” bilgisini verdi.

KOVULURSA SERVET DEĞERİNDE TAZMİNAT ALACAK

Mevcut sözleşmesi kapsamında kovulmasına neden olacak bir durum yok. Yani Netflix habere göre diziyi ya da Spacey’nin oynadığı Gorein adlı filmi tamamen iptal etmek zorunda. Bu durumda herhangi bir sözleşme ihmali yok.

Ancak Kevin Spacey sahnelerini keserek dizinin veya filmin devamını getirilirse Spacey’ye bir servet büyüklüğünde tazminat ödenmesi gerekecek.

LGBT: ZAMANLAMA MANİDAR

Öte yandan Spacey, Star Trek oyuncusu Anthony Rapp’in kendisine 14 yaşındayken cinsel tacizde bulunduğunu söylemesinin ardından eşcinsel olduğunu açıklamış, LBGT çevrelerinden cinsel tercihini açıklamayı tercih ettiği manidar zamanlaması yüzünden tepki almıştı.

2005'TE FAMİLY GUY'A KONU OLMUŞ

Bu iddiaların akabinde ABD'nin sevilen çizgi dizisi Family Guy'da geçen bir sahnede kaçan küçük çocuğun "Kevin Spacey'in bodrumundan kaçıyorum, bana yardım edin." dediği ortaya çıkmıştı.

SPACEY TARAFINDAN TACİZ EDİLEN 20 ERKEK İFADE VERDİ

Geçtiğimiz günlerde ise, Londra'daki 'Old Vic' Tiyatrosu, Kevin Spacey'nin 11 yıl sanat yönetmenliği yaptığı tiyatroda çalışan 20 personelin ünlü aktör hakkında 'uygunsuz davranış' suçlamasında bulunduğunu açıkladı.

Tiyatrodan yapılan açıklamada "Yaptığımız soruşturma Kevin Spacey'nin kendilerine 'uygunsuz davranışta' bulunduğunu açıklayan 20 personelin ifade vermesi ile sonuçlandı." dendi.

Tamamı erkeklerden oluşan ve 16'sı eski çalışan olan 20 kişinin söz konusu suçlamalarının 1995-2013 yılları arasında yaşandığı belirtildi.

SADECE BİR KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Suçlamaların biri dışında hepsinin resmî ya da resmî olmayan yollardan tiyatronun yönetimiyle daha önceden paylaşılmadığı da kaydedildi.

Spacey'ye yönelik yeni suçlamalar arasında insanlara rahatsızlık vermek ve 'cinsel içerikli uygunsuz davranış' bulunuyor. Personelin hiçbiri Spacey hakkında tecavüz suçlamasında bulunmadı.