Speedtest sitesine yerli rakip geliyor

Her gün binlerce kişi tarafından yapılan hız testinden elde edilen mevcut verileri kendi sunucularıyla toplandıktan sonra kriterlere göre tasnif eden, geniş bant internet servis sağlayıcılarına veritabanı hizmeti sağlayan projeye, masaüstü ve taşınabilir bilgisayarların yanı sıra mobil cihazlarla da kolayca erişilebiliyor.

"Hız Testi" Proje Koordinatörü Fatih Karakaş, yaptığı açıklamada, hız testi ölçen sitelerin çoğunluğunun ABD kaynaklı yazılımlar vasıtasıyla hizmet verdiğini söyledi.

YABANCI SİTELER DOĞRU SONUÇ VERMİYOR

Karakaş, yerli projelerinin internet tarayıcı tabanlı olması nedeniyle herhangi bir cihazdan bağlanıldığında hız testinin kolayca uygulandığını ifade ederek, "İsteyenler, arama motorundan direkt 'hız testi' yazarak ya da cep telefonları veya bilgisayarlarından anında ulaşabilirler. Ayrıca Flash Player tabanlı olmaması nedeniyle ek bir yazılım ya da program yüklemeye gerek kalmıyor. Bu da işleri kolaylaştırıyor." dedi.

Yabancı kaynaklı programlardan hız testi yapıldığında çok da sağlıklı bir sonuca ulaşılamayacağına dikkati çeken Karakaş, "Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren siteler tam olarak doğru bir hız testi yapmanıza engel olacaktır. Diğer programların sunucuları çok yoğun olduğu için sağlıklı bir ölçüm yapılamayacaktır. Buna karşılık bizim sunucularımız ülkemizde olduğu için hızlı ve güvenilir sonuçlar ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.