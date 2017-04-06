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Spotify'a yeni özellik

Yeni çıkan albümlerin ilk 2 haftasında yalnızca Spotify Premium üyeleri dinleyebilecek.

06.04.2017 - 16:11
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Spotify Universal Music Group arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda varılan anlaşmaya göre UMG ile anlaşmalı müzisyenler artık albümlerini yalnızca Spotify Premium üyelerinin dinleyebilmesi seçeneğine sahip olacak.

Spotify'a yeni özellik

Bu süreç yalnızca iki hafta sürebilecek ve ardından müzisyenlerin yeni albümleri Spotify'ın ücretsiz halini kullanan üyeleri için de dinlenebilir hale gelecek.

Spotify'a yeni özellik

Ayrıca Single olarak adlandırılan ve tek bir müzik parçasından oluşan albümler de bu anlaşmanın dışında kalıyor. Çünkü müzisyenler Single'larını tüm Spotify kullanıcılarına sunmak durumunda.

Hürriyet'in haberine göre; anlaşmayı Spotify CEO'su Daniel Ek duyurdu.

Spotify'a yeni özellik

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