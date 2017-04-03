Rusya'nın St. Petersburg kentindeki metro istasyonunda patlama gerçekleşti. En az 50 yaralı olduğu belirtilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 50 YARALI
Rusya devlet ajansı Tass'ın geçtiği habere göre, patlamalarda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'daki saldırıdan ilk görüntüler GALERİ
METRO İSTASYONLARI KAPATILDI
Olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgilendirildiği ve şehirdeki 3 metro istasyonunun kapatıldığı belirtildi. İnsanlar istasyonlardan tahliye edildi.
Sennaya meydanı istasyonunda meydana gelen patlama sonucunda istasyon yoğun duman altında kaldı.
INTERFAX: PATLAMA NEDENİ PARÇA TESİRLİ BOMBA
Interfax haber ajansının aktardığına göre patlama nedeni parça tesirli bomba.
St. Petersburg metrosunda patlama VİDEO
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