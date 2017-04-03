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St. Petersburg metrosunda patlama

St. Petersburg metrosunda patlama meydana geldi. 10 kişi hayatını kaybetti, en az 50 yaralı var..

03.04.2017 - 15:04
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St. Petersburg metrosunda patlama

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki metro istasyonunda patlama gerçekleşti. En az 50 yaralı olduğu belirtilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 50 YARALI

Rusya devlet ajansı Tass'ın geçtiği habere göre, patlamalarda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'daki saldırıdan ilk görüntüler GALERİ

METRO İSTASYONLARI KAPATILDI

Olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgilendirildiği ve şehirdeki 3 metro istasyonunun kapatıldığı belirtildi. İnsanlar istasyonlardan tahliye edildi.

Sennaya meydanı istasyonunda meydana gelen patlama sonucunda istasyon yoğun duman altında kaldı.

INTERFAX: PATLAMA NEDENİ PARÇA TESİRLİ BOMBA

Interfax haber ajansının aktardığına göre patlama nedeni parça tesirli bomba.

St. Petersburg metrosunda patlama VİDEO

AYRINTILAR GELİYOR..

St. Petersburg metrosunda patlama

St. Petersburg metrosunda patlama

St. Petersburg metrosunda patlama

St. Petersburg metrosunda patlama

St. Petersburg metrosunda patlama

St. Petersburg metrosunda patlama

St. Petersburg metrosunda patlama

St. Petersburg metrosunda patlama

St. Petersburg metrosunda patlama

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