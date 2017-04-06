St Petersburg'daki metro yeniden açıldı

Rusya'nın ikinci büyük şehirlerinden olan St Petersburg bugün güne yeniden hareketli başladı. Sabah saatlerinde Rostov-na-Donu bölgesinde bir bombanın patlaması ülkeyi alarma geçirdi.

METRO HİZMETE AÇILDI

Metro istasyonunda bir yolcunun şüpheli paketi metronun 1 saat kapatılmasına neden olmuştu. Yetkililerin yaptığı açıklamayla Primorskaya istasyonunun yolcuların hizmetine sunulduğu belirtildi.

14 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

3 Nisan'da St Petersburg metro istasyonunda meydana gelen saldırıda 14 kişi yaşamını yitirmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.