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St Petersburg'daki metro yeniden açıldı

St Petersburg'da Sabah saatlerinde bir yolcuda bulunan şüpheli paket nedeniyle kapatılan metro istasyonu tekrar hizmete sunuldu.

06.04.2017 - 12:27
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Rusya'nın ikinci büyük şehirlerinden olan St Petersburg bugün güne yeniden hareketli başladı. Sabah saatlerinde Rostov-na-Donu bölgesinde bir bombanın patlaması ülkeyi alarma geçirdi.

St Petersburg'daki metro yeniden açıldı

METRO HİZMETE AÇILDI

Metro istasyonunda bir yolcunun şüpheli paketi metronun 1 saat kapatılmasına neden olmuştu. Yetkililerin yaptığı açıklamayla Primorskaya istasyonunun yolcuların hizmetine sunulduğu belirtildi.

St Petersburg'daki metro yeniden açıldı

14 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

3 Nisan'da St Petersburg metro istasyonunda meydana gelen saldırıda 14 kişi yaşamını yitirmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.

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