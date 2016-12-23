taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.972
USD
3,5179
EURO
3,6759
ALTIN
128,03
PETR
55,0200

Stalin'in torunu ölü bulundu

Stalin’in torunlarından Yevgeniy Cugaşvili ölü bulundu.

Haber Merkezi | 23.12.2016 - 16:04
  1. Haberler
  2. Dünya

stalin

Sovyetler Birliği’nin liderlerinden Josef Stalin’in 80 yaşındaki torunu Yevgeniy Cugaşvili Moskova’da ölü bulundu. Moskova sağlık dairesi yetkilileri, Cugaşvili’nin ölüm nedeni ile ilgili henüz resmi bilgi vermedi.

Stalin’in ilk oğlu Yakov Cugaşvili’nin oğlu olan Yevgeniy, 1936 yılında doğdu. Çeşitli askeri okullarda eğitim alan ve Sovyet uzay araçlarının fırlatılması ile ilgili devlet hazırlık çalışmalarında görev alan Cugaşvili, 55 yaşında binbaşı rütbesiyle ordudan ayrıldı. Cugaşvili, Sovyet askeri yüksek akademilerinde dersler verdi. Sovyetler’in dağılmasının ardından faal şekilde politikaya atılan ve dedesinin politikalarını savunan Cugaşvili, 2015 yılında ‘Dedem Stalin. O Kutsal!’ adlı bir kitap da yazdı. Stalin’in oğlu ve Yevgeniy Cugaşvili’nin babası Yakov da İkinci Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında ağır yaralanarak Nazilere esir düşmüş ve Nazi kampından kaçmaya çalışırken açılan ateş sonucu öldürülmüştü.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıkladı

İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıkladı

117
Rusya Büyükelçisini vuran saldırganın ailesi konuştu

Rusya Büyükelçisini vuran saldırganın ailesi konuştu

137
Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

35
John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

470
Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

14
Burak Özçivit Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

Burak Özçivit Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

53
İspanyol basını: Barcelona Arda'yı satıyor

İspanyol basını: Barcelona Arda'yı satıyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM