Stalin'in torunu ölü bulundu

Sovyetler Birliği’nin liderlerinden Josef Stalin’in 80 yaşındaki torunu Yevgeniy Cugaşvili Moskova’da ölü bulundu. Moskova sağlık dairesi yetkilileri, Cugaşvili’nin ölüm nedeni ile ilgili henüz resmi bilgi vermedi.

Stalin’in ilk oğlu Yakov Cugaşvili’nin oğlu olan Yevgeniy, 1936 yılında doğdu. Çeşitli askeri okullarda eğitim alan ve Sovyet uzay araçlarının fırlatılması ile ilgili devlet hazırlık çalışmalarında görev alan Cugaşvili, 55 yaşında binbaşı rütbesiyle ordudan ayrıldı. Cugaşvili, Sovyet askeri yüksek akademilerinde dersler verdi. Sovyetler’in dağılmasının ardından faal şekilde politikaya atılan ve dedesinin politikalarını savunan Cugaşvili, 2015 yılında ‘Dedem Stalin. O Kutsal!’ adlı bir kitap da yazdı. Stalin’in oğlu ve Yevgeniy Cugaşvili’nin babası Yakov da İkinci Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında ağır yaralanarak Nazilere esir düşmüş ve Nazi kampından kaçmaya çalışırken açılan ateş sonucu öldürülmüştü.