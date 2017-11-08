Stephan Hawking'den insanlığın sonu açıklaması

Varlık ve insanoğlu denkleminin en önemli çözümleyicilerinden olan İngiliz Bilim insanı Stephan Hawking, yine felaket senaryoları açıkladı, insanoğlunun sonuna ilişkin tarih verdi.

"2600 YILI İNSANLIĞIN SONU OLABİLİR"

Çin’in başkenti Pekin’deki Tencent WE Zirvesi’ne video konferans yoluyla bağlanan Hawking, önlem alınmadığı taktirde insanlığın 2600 yılında sonlanabileceğini ve bu süreç zarfında büyük felaketlere sürükleneceğini belirtti.

İnsanların faciadan kurtulmak için hayata uygun başka bir gezegen bulması gerektiğini söyleyen Hawking, dünyalıların varlığını milyon yıl daha uzatmak istiyorlarsa daha önce kimsenin gitmediği yerlere korkusuzca gitmesi gerektiğini dile getirdi.

YAŞAMA EN UYGUN GEZEGEN

Dünya haricinde başka bir gezegende en uygun şartlarda yaşam için inşaa faaliyetlerine ilişkin de konuşan Hawking, komşu Alpha Centauri Sistemi’ne seyahati öngören Breakthrough Starshot adlı projesine destek vermelerini istedi.

Dünyaca ünlü fizikçi, Breakthrough Starshot projesinin uzay aracının ışık hızıyla sadece 20 yılda yıldızlara ulaşabileceğini açıkladı.



