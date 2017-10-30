ABD Suudilere yaranmaya çalışıyor

Al Awsat’tan Daphne Barak’a konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın 'sağ kolu' olarak nitelendirilen eski Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon, Kuzey Kore’nin yanı sıra insanların dikkat etmeleri gereken en az iki tehlikeli durumun daha bulunduğu söyledi.

"EN BÜYÜK TEHLİKE"

"Türkiye bizim (ABD) için en büyük tehlike!" ifadelerini kullanan Bannon, "İran’ın (komşusu) yakınında bile değil." diye konuştu.

Bannon, Türkiye konusunun üzerinde şiddetle duracağı bir başlık olduğunu da sözlerine ekledi.

"KATAR, KUZEY KORE KADAR TEHLİKELİ"

Bir sonraki ‘küresel savaşın’ da Katar’a karşı olduğunu kaydeden Bannon,"Katar’a yönelik Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Suudi Arabistan tarafından atılan adımlar konusunda Donald Trump’ı takdir ediyorum. Boykot, onun Suudi Arabistan ziyaretinden kısa bir süre sonra oluverdi." dedi. Bannon, Katar’ın ‘Kuzey Kore’ kadar tehlikeli olduğunu savundu.

TRUMP'I ELEŞTİRMİŞTİ

Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasında önemli payı olduğu düşünülen ve aşırı sağcıların ana haber kaynaklarından biri olarak görülen Breitbart haber sitesinin editörlüğünü de yapan Bannon, Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde gerçekleşen olaylarla ilgili olarak ABD Başkanı’nın tutumunu eleştirmişti.

Trump’ın kendisini görevden almaya hazırlandığı iddialarının ardından Bannon, ağustos ayında görevi bırakmıştı.