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Steve Job'un arabası satılıyor

Apple'ın efsanesi Steve Jobs'un aracı açık artırma ile satışa sunulacak.

30.10.2017 - 12:28
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Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Jobs, 2011 yılında yaşamını kaybetmişti. Job'a ait 400 beygir gücündeki araç, gelecek ay New York şehrinde açık artırmayla yeni sahibinin olacak.

Steve Job'un arabası satılıyor

300- 400 BİN LİRAYA SATILACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Üretim tarihi 2000 olan araç, 2003 yılında şu anki Los Angeles’ta yaşayan sahibine satıldı.

Toplam kilometresi 25 bin olan otomobilin 300-400 bin dolara satılacağın öngörülüyor.

Steve Job'un arabası satılıyor

ARAÇTA TELEFON DA VAR

Gümüş ve siyah renklerdeki otomobilde orijinal BMW markalı kapaklı telefon da bulunuyor. İddialara göre Jobs bu telefondan nefret ediyormuş.

Steve Job'un arabası satılıyor

Steve Job'un arabası satılıyor

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