Steve Job'un arabası satılıyor

Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Jobs, 2011 yılında yaşamını kaybetmişti. Job'a ait 400 beygir gücündeki araç, gelecek ay New York şehrinde açık artırmayla yeni sahibinin olacak.

300- 400 BİN LİRAYA SATILACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Üretim tarihi 2000 olan araç, 2003 yılında şu anki Los Angeles’ta yaşayan sahibine satıldı.

Toplam kilometresi 25 bin olan otomobilin 300-400 bin dolara satılacağın öngörülüyor.

ARAÇTA TELEFON DA VAR

Gümüş ve siyah renklerdeki otomobilde orijinal BMW markalı kapaklı telefon da bulunuyor. İddialara göre Jobs bu telefondan nefret ediyormuş.