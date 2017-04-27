taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.781
USD
3,5630
EURO
3,8932
ALTIN
144,89
PETR
51,4500

FETÖ'cüler tutuklandıkça NATO çıldırıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, FETÖ operasyonlarına değinerek Türkiye'ye "hukukun üstünlüğüne uyun" çağrısında bulundu.

27.04.2017 - 11:52
  1. Haberler
  2. Dünya
FETÖ'cüler tutuklandıkça NATO çıldırıyor

D

Geçtiğimiz günlerde AKPM Genel Kurulu'nda, OHAL ilan edilmesinin ardından yapılan FETÖ-PKK operasyonları nedeniyle Türkiye'nin siyasi denetim sürecine dahil edilmesine karar verilmişti.

TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, FETÖ operasyonları kapsamında devam eden çok sayıda gözaltı ve görevden uzaklaştırmalara gönderme yaparak Türkiye'yi hukukun üstünlüğüne uymaya çağırdı.

"SAYGI DUYULMALI"

Malta'nın başkenti Valetta'daki AB savunma bakanları zirvesi öncesi konuşan NATO Genel Sekreteri şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin kendini koruma ve başarısız darbe girişiminin arkasındakileri yargılama hakkı var. Ama tüm bunlar, hukukun üstünlüğüne saygı duyurularak yapılmalı."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli cenneti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli cenneti

67
Endonezyalı Hafız canlı yayında hayatını kaybetti

Endonezyalı Hafız canlı yayında hayatını kaybetti

169
Amerika terör örgütüne ağır silah gönderdi

Amerika terör örgütüne ağır silah gönderdi

177
Dışişleri sözcüsü Toner: ABD askeri teröristle görüşmez

Dışişleri sözcüsü Toner: ABD askeri teröristle görüşmez

92
Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya Türkiye uyarısı

Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya Türkiye uyarısı

75
Juncker'den İngiltere'ye Brexit ziyareti

Juncker'den İngiltere'ye Brexit ziyareti

13
Döviz fiyatlarında son durum

Döviz fiyatlarında son durum

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM