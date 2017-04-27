FETÖ'cüler tutuklandıkça NATO çıldırıyor

Geçtiğimiz günlerde AKPM Genel Kurulu'nda, OHAL ilan edilmesinin ardından yapılan FETÖ-PKK operasyonları nedeniyle Türkiye'nin siyasi denetim sürecine dahil edilmesine karar verilmişti.

TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, FETÖ operasyonları kapsamında devam eden çok sayıda gözaltı ve görevden uzaklaştırmalara gönderme yaparak Türkiye'yi hukukun üstünlüğüne uymaya çağırdı.

"SAYGI DUYULMALI"

Malta'nın başkenti Valetta'daki AB savunma bakanları zirvesi öncesi konuşan NATO Genel Sekreteri şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin kendini koruma ve başarısız darbe girişiminin arkasındakileri yargılama hakkı var. Ama tüm bunlar, hukukun üstünlüğüne saygı duyurularak yapılmalı."