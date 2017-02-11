Strazburg'da PKK gösterisi

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın İmralı Cezaevi'ndeki elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyen PKK sempatizanları, Fransa'nın Strazburg kentinde gösteri yaptı.

Çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüşte terör örgütü yandaşları, örgütün flamalarını taşıyarak PKK'ya yönelik operasyonları da protesto etti.

Gösteriye katılanların büyük bir kısımının, Almanya, Belçika ve Hollanda'dan geldiği bildirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARINI JANDARMA KORUDU

Bu arada çok sayıda Fransız jandarması terör örgütü yandaşlarının çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.