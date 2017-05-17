Stres çarkına dikkat

ABD'nin Houston kentinden bir kadın, kızının boğazına kaçan stres çarkına ait bir parçanın çıkarılması için ameliyat edilmek zorunda kalmasının ardından Facebook hesabından anne babaları uyardı.

Kelly Rose Joniec, "Eve dönüş yolunda arabayı kullanırken Britton'un arka koltukta garip bir şekilde öğürmesini duydum. Aynaya baktığımda, yüzünün kırmızıya dönüştüğünü ve ağzından salyalarının aktığını gördüm." dedi.





Houston'ın hemen kuzeyinde, The Woodlands'daki Teksas Çocuk Hastanesine götürülen çocuğun yutağında bilye büyüklüğünde bir şeyin sıkıştığı görüldü ve hemen ameliyat yapılması gerektiği söylendi.

Kelly Rose Joniec "Neyse ki, olumlu bir sonuç aldık, ancak bir süreliğine çok korkutucuydu." diye konuştu.

STRES ÇARKINA DİKKAT

Ebeveynler için bazı tavsiyelerde bulunan anne: "Stress çarklarının hiçbirinde yaşa uygun uyarılar verilmiyor. Bu nedenle bunların boğulma tehlikesi doğurduğu aklınızdan çıkmasın."

Amacı; otistik ya da dikkat bozukluğu olan öğrencilerin konsantre olmasına yardımcı olmak olan stres çarkı, kısa sürede zarar veren sonuçlara ulaşması nedeniyle ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yasaklandı.



