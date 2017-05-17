taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.641
USD
3,5595
EURO
3,9547
ALTIN
142,26
PETR
51,3800

Stres çarkına dikkat

Birçok ülkede de kısa zamanda popüler olan stres çarkı ABD'de 10 yaşında bir çocuğun boğulmasına neden oluyordu.

17.05.2017 - 10:26
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin Houston kentinden bir kadın, kızının boğazına kaçan stres çarkına ait bir parçanın çıkarılması için ameliyat edilmek zorunda kalmasının ardından Facebook hesabından anne babaları uyardı.

Stres çarkına dikkat

Kelly Rose Joniec, "Eve dönüş yolunda arabayı kullanırken Britton'un arka koltukta garip bir şekilde öğürmesini duydum. Aynaya baktığımda, yüzünün kırmızıya dönüştüğünü ve ağzından salyalarının aktığını gördüm." dedi.

Stres çarkına dikkat

Houston'ın hemen kuzeyinde, The Woodlands'daki Teksas Çocuk Hastanesine götürülen çocuğun yutağında bilye büyüklüğünde bir şeyin sıkıştığı görüldü ve hemen ameliyat yapılması gerektiği söylendi.

Stres çarkına dikkat

Kelly Rose Joniec "Neyse ki, olumlu bir sonuç aldık, ancak bir süreliğine çok korkutucuydu." diye konuştu.

Stres çarkına dikkat

STRES ÇARKINA DİKKAT

Ebeveynler için bazı tavsiyelerde bulunan anne: "Stress çarklarının hiçbirinde yaşa uygun uyarılar verilmiyor. Bu nedenle bunların boğulma tehlikesi doğurduğu aklınızdan çıkmasın."

Amacı; otistik ya da dikkat bozukluğu olan öğrencilerin konsantre olmasına yardımcı olmak olan stres çarkı, kısa sürede zarar veren sonuçlara ulaşması nedeniyle ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yasaklandı.


BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

253
ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

27
Hande Yener ve Hakan Akkaya çalışanların maaşını ödemiyor

Hande Yener ve Hakan Akkaya çalışanların maaşını ödemiyor

10
HSK'ya seçilen isimler belli oldu

HSK'ya seçilen isimler belli oldu

27
Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

30
ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

27
Otoyollarda yeni dönem

Otoyollarda yeni dönem

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM